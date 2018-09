¡NOEMY ESTÁ DE ESTRENO CON SU NUEVO SENCILLO “NO YA NO”!

Noemy Condees una cantante guayaquileña que ama la música y nos trae una nueva canción con una mezcla de ritmos renovados en “No ya no”, un tema funk – rock, extrovertido con un toque romántico, escrito e interpretado por ella misma. Su actividad musical se desarrolla bajo un esquema donde se exploran y fusionan diversos estilos y géneros musicales tales como el merengue, el pop, la balada, la salsa, entre otros.

Más de cinco años de carrera han hecho que Noemy, quien inició su carrera profesional en el dúo “El Quinto Elemento”, sea una cantante muy carismática dentro de los escenarios lo que provoca una gran repercusión en los chicos y chicas que asisten a cada una de sus presentaciones y se identifican con cada una de sus letras.

“Si lo puedes creer, lo puedes crear”, ha sido una frase muy influyente en mí. Cuando escribí “No ya no”, que es mi primer sencillo a promocionar, recordé las historias que me contaba mi mamá. Entonces decidí basarme en sus anécdotas para escribir este tema que espero les guste mucho y lo disfruten tanto como lo disfruté yo al escribirlo y grabarlo. Mi deseo es que no solamente me escuchen a nivel local sino también a nivel internacional para que el mundo escuche el gran talento que tenemos los ecuatorianos.

Dando un paso más en su carrera a nivel profesional, decide realizar el lanzamiento de este gran tema con el cual la protagonista describe las emociones y sensaciones de un amor incomprensible que debe dejar libre y olvidarse de las relaciones tóxicas.

Sigue a Noemy Conde a través de sus redes sociales: Instagram@condenoemy_ y Facebook @NoemyCondeOficial; mientras que su canal de YouTube es Noemy Conde.