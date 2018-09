El abogado de Asia Argento asegura ahora que fue Bennett quien abusó de ella

Ha sido uno de los culebrones del verano y como la temporada no ha terminado, se esperan turbulencias en un caso que ahora presenta un nuevo giro en su guión. Y es que el abogado de Asia Argento asegura ahora que fue Jimmy Bennet quien supuestamente asaltó a la actriz, y no al revés como había revelado The New York Times el pasado mes de agosto.

”El chico muy excitado saltó sobre mí. Tuve sexo con él. Fue muy raro”. Este es el mensaje que, según TMZ, mandó Argento a su abogado, Mark Jay Heller, tras el encuentro con el joven intérprete de 17 años. Según afirma ahora el letrado, su clienta se quedó “congelada” cuando Bennet se puso encima de ella, aunque decidió posteriormente no presentar cargo contra él por abusos.

Asia Argento se acostó supuestamente con Jimmy Bennett, aunque ahora ella lo niega. (TMZ)

Unas revelaciones que no tienen nada que ver con lo que explicó el tabloide americano hace unos días donde se aseguraba que, poco después de que Asia Argento denunciara públicamente el comportamiento de Harvey Weinstein, la actriz recibió una llamada de Bennett, exigiéndole una compensación económica a cambio de no explicar el supuesto abuso que, según él, recibió por ella en la habitación de un hotel.

Argento confirmó que había pagado por el silencio de Bennett, aunque negó públicamente haberse acostado con él. A las pocas horas, aparecieron fotos de ambos en la cama y mensajes de texto en los que, supuestamente, la actriz confirmaba a otra persona que sí que había tenido sexo con el chico, aunque fuera él quien habría iniciado la relación.

El abogado de Argento asegura ahora que Bennet extorsionó a la líder del movimiento Me Too en Italia cuando se enteró que esta salía con el chef Anthony Bourdain. Según el letrado, este accedió a pagarle al joven 380.000 dólares para quitarse el problema de encima, no por lo que hubiera hecho la intérprete.

“Asia no quiso denunciarlo porque entendía que su desgraciado pasado, el estancamiento de su carrera y la denuncia contra sus padres por haberse apropiado de un millón y medio de sus ganancias explicarían la desesperación para conseguir dinero de Asia y Bourdain a través de esta acusación falsa de un supuesto incidente que ocurrió hace cinco años”, asegura Heller. El abogado asegura que no hubo ninguna relación entre ellos y que solo fue un encuentro sin más.

Fuente: La Vanguardia