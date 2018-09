La leche entera, relacionada con una menor mortalidad

El estudio fijó la ración media en 244 gramos de leche o yogur, 15 gramos de queso o cinco gramos de mantequilla. Entre los que más leche y derivados toman están primero los europeos y los norteamericanos, con 368 gramos diarios, seguidos por latinoamericanos, en particular mantequilla, y los habitantes de Oriente Próximo, donde destaca el consumo de leche fermentada, ya sea en forma de yogures o de quesos. Mientras, los estudiados de China, África subsahariana y participantes del sudeste asiático son los que menos productos lácteos consumen, con 102, 91 y 37gramos diarios.

“Hay una idea equivocada generalizada de que tomar productos lácteos es perjudicial para la salud cardiovascular y este estudio vuelve a ponerlo de manifiesto”, dice la epidemióloga de la Universidad de Cambridge, Nita Forouhi, que no ha participado en la investigación. “Los resultados no son nuevos, pero este estudio añade nuevo conocimiento en un contexto global a lo largo de cinco continentes, ya que las anteriores investigaciones se habían centrado casi exclusivamente en los países occidentales desarrollados”, añade.

Aunque este tipo de estudio muestran correlación entre variables (consumo de leche y estado de salud) no muestran una relación causal y, menos aún, pueden explicar los mecanismos concretos de esa posible relación. Pero los autores del estudio destacan en su trabajo que se ha producido una cierta demonización de la leche, en especial la entera. “El acento en el desnatado se basa fundamentalmente en los supuestos efectos dañinos de una única categoría de macronutrientes (los ácidos grasos saturados) sobre un único marcador de riesgo cardiovascular (el colesterol LDL)”. Pero esta simplificación deja fuera a otros muchos ingredientes presentes en la leche entera: aminoácidos, grasas saturadas de cadena media, fosfolípidos no saturados, grasas trans naturales o vitaminas como la K1 y la K2 e incluso probióticos. “Por tanto, la consideración del efecto neto sobre la salud no debería basarse solamente en los efectos sobre un solo marcador”, escriben.

Pero hay otro problema, quizá más relevante, que hace prematuro jubilar las recomendaciones sobre el consumo moderado de productos lácteos con toda su grasa. Por el esfuerzo necesario para realizarlo, por la complejidad logística o por otro motivo, el estudio PURE solo determinó la dieta al principio del mismo, sin volver a estudiarla en sucesivos momentos. Sin embargo, en 9 años, los participantes han podido cambiarla, ya sea tomando más o menos leche o, simplemente, seducidos por los consejos médicos, pudieron dejar los productos lácteos enteros en favor de los desnatados. Sendas opciones bien podrían afectar a los resultados del estudio, debilitando la conclusión de que la leche entera es buena para la salud cardiovascular.

Fuente: El País.