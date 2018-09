El director de la cinta será Terence Nance, creador de “Random Acts of Flyness” para HBO y conocido por su film experimental “The Oversimplification of Her Beauty”.

La primera parte de “Space Jam”, una película que mezclaba animación y acción real, estuvo protagonizada por Michael Jordan en 1996, y recaudó unos 250 millones de dólares en todo el mundo.

Fuente: EFE