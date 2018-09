Amaia Montero a Malú: «Ni protagonismo ni hostias, me ha llamado gorda y punto»

Las declaraciones las carga el diablo, y Malú se ha enterado esta semana. La coach de «La Voz» concedió una entrevista en la que abordaba el machismo en la industria musical y refleja los constantes ataques han sufrido varias cantantes por su físico. Y entre los ejemplos contaba a Amaia Montero.

Durante la entrevista en «El Español», Malú explicó que en el mundo de la música no todas las mujeres están cuestionadas por su aspecto físico, su edad o su ropa: «A Adele nadie le dice nada. Sigue ese machismo de que la chica tiene que ser la perfecta, la guapa, la potente y tal. Yo me he negado durante toda mi vida a ese tipo de canon. Y lo de Amaia Montero me parece genial: ¿por qué Amaia tiene que estar delgada? ¿Por qué? ¿Por qué una cantante tiene que estar delgada?».

Uno podría pensar que sus palabras serían agradecidas por la ex vocalista de «La Oreja de Van Gogh» como un apoyo en uno de sus años más difíciles. Pero no. Montero no se lo ha tomado así, sino que ha acudido a Twitter para responder a Malú muy enfadada.

Malú no ha contestado al mensaje de Montero, pese a que tiempo después ha publicado varios tuits. Quienes si lo han hecho han sido algunos de los seguidores de ambas cantantes, quienes aclaraban que quizá Amaia había malentendido a su compañera, mientras otros acusaban a Montero de querer protagonismo, a lo que ella respondió de lo más resuelta con otro mensaje.

