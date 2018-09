Jennnifer López comparte un motivador mensaje feminista

La artista de 49 años es una de las mujeres más admiradas del planeta, no sólo por su belleza, también por su gran espíritu trabajador, con él inspira a millones de personas en todo el mundo.

Y precisamente, la diva del Bronx compartió un motivador mensaje en el que demuestra toda la energía y fuerza que guarda en su interior:

“¡Sintiéndome como una supermujer después del espectáculo de anoche! Cuando comencé esta carrera, pensé: Oh Dios mío, 15 actuaciones en 27 días es mucho… Pero me hice una promesa de que en vez de dejar que me agotara, sería más fuerte al final”, ha escrito Jennifer Lopez junto a una fotografía en la que luce espléndida en un vestido ceñido rojo en el que saca brazo.“Hubo momentos en los que he estado cansada y había viajes y tenía que entrenar donde podía… ¡¡Pero ya sólo quedan 3 espectáculos!! Y estoy teniendo muchas emociones pero, sobre todo, ¡¡me siento fuerte, feliz y agradecida!!”, escribió la artista en Instagram.