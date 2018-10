Declaran fallida audiencia por peculado contra Carlos Pareja Yannuzzelli y otros

Debido a la ausencia de Juan Pablo Torres, abogado del procesado Jorge Vivar, el Tribunal que revisa la causa por el delito de peculado, relacionado a hechos de corrupción Petroecuador, declaró fallida la audiencia de juzgamiento que estaba preparada para esta mañana.

Junto a Vivar en el caso están siendo procesados el exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli; y los también exfuncionarios de la estatal petrolera ecuatoriana Álex Bravo y Diego Tapia.

Ante la falta de su abogado, Vivar no aceptó ser representado en la audiencia por un defensor público. La defensa de Pareja Yannuzzelli, Diego Velasco, pidió que no se realice inmediatamente la audiencia, pues se la pensaba instalar a las 14:00 de este lunes. El pedido buscaba evitar nulidades debido a que no se la convocaba con 72 horas de anticipación.

Este caso inicio por la emisión de un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal por un supuesto sobreprecio en la contratación de una obra para la Refinería de Esmeraldas.

El Tribunal por unanimidad declaró la audiencia fallida y ordenó que todos los costos generados los asuma el abogado que insistió Juan Pablo Torres. También el Tribunal ordenó que se emita la sanción respectiva y se notifique de esta novedad al Consejo de la Judicatura.

La diligencia fue dispuesta a realizarse el próximo jueves a las 08:30 y para evitar que se suspenda nuevamente por la falta de algún abogado, el juez ponente del Tribunal, Daniel Tufiño, pidió que un representante de la Defensoría Pública revise el expediente para que participe del caso.

Fuente: El Universo