Diego Maradona, crítico con FIFA por no invitarlo a The Best

El romance de Diego Maradona con la FIFA ha llegado a su fin: el exastro consideró imperdonable que la entidad rectora del fútbol mundial no lo haya invitado a la reciente ceremonia de premios The Best.

“Tengo que hablar con Infantino (Gianni, presidente de FIFA), porque me voy a retirar de las Leyendas. No tuvimos el respeto adecuado”, declaró Maradona en una entrevista al diario Clarín publicada este lunes.

El Diez había respaldado públicamente la postulación de Infantino a la presidencia de FIFA y una vez que este fue elegido invitó a Maradona a sumarse el equipo de las Leyendas que impulsó para darle voz a las grandes estrellas del fútbol de todos los tiempos.

“El premio de The Best del año pasado si no iba Maradona parecía que no se hacía. Yo me sentía (como el actor estadounidense) Richard Gere. Y este año no me llegó ni la invitación. En ese desorden yo no voy a estar”, advirtió Maradona.

Infantino “me defraudó y se lo quiero decir en la cara”, apuntó el excapitán de la selección albiceleste campeona del mundo en México 1986.

En Argentina se especula que la ausencia de Maradona a los premios The Best obedece a un escarmiento por su reciente comportamiento en el Mundial de Rusia. Situado en el palco oficial de FIFA, el exfutbolista intercambió insultos con espectadores durante uno de los partidos de Argentina.

El exfutbolista de 57 años también criticó duramente el arbitraje del estadounidense Mark Geiger en el encuentro entre Colombia e Inglaterra, en los octavos de final de la Copa del Mundo.

