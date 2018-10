La atleta capitalina Katherine Tisalema ganó medalla de oro en los 3.000 metros obstáculos en el Campeonato Sudamericano Sub 23, que concluyó el domingo en el estadio Jefferson Pérez de Cuenca.

Señala que su contrincante tenía buenas marcas; sin embargo, las recomendaciones del entrenador Washington Latta, fueron beneficiosas para su excelente desempeño. “Él me alentó durante todo el recorrido de la prueba y me decía que vea lo que hacía la otra competidora y que le saque ventaja, forzar más el ritmo y así fue que en el remate le gané”, indicó.

“Me sentí contenta por ganar medalla de oro a nivel internacional, es una alegría, más que todo porque es mi último año en esta categoría, ya que desde el próximo lo haré en la Absoluta, donde espero meterme entre las mejores de Sudamérica”, agregó.

Tisalema estudia la carrera de entrenamiento deportivo, en el Instituto Tecnológico Superior, Libertad, de lunes a viernes, de forma presencial. Es por eso que recién la última semana de preparación la vivió con mayor intensidad, pensando en el Sudamericano.

Trabajó a doble jornada y con una planificación específica, en la pista atlética de Los Chasquis. Hizo series cortas, para intentar sacar velocidad en la prueba de 1.500, una que todavía se le complica. “Creo que me falta mejor la técnica, ya que fallo mucho al pasar los obstáculos, así que este año me enfoqué en ese aspecto”, puntualizó.

Más eventos

Esta semana iniciará nuevamente con los trabajos de preparación, para competir en la Milla Sudamericana, evento que se realizará por las fiestas de Guayaquil y es en conjunto con Chile y Argentina.

Lleva casi ocho años en esta disciplina que la escogió desde que estaba en el colegio. Un profesor vio su potencial y le pidió que se inscribiera en su equipo, pero tiempo después comenzó a trabajar con Latta. “Fue el único deporte que me llamaba la atención. Gracias a Dios siempre he contado con el apoyo de mis padres, me impulsan para poder seguir ganando más”.

Hace dos años vivió un momento duro porque se enfermó de hepatitis y tuvo que alejarse de las competencias. “Fue difícil para mí, pasé año y medio sin estar en las pistas. Era frustrante como deportista quedarme sin hacer nada, estaba en mi mejor momento, pero sabía que tenía que cuidarme. Ahora espero seguir mejorando mi nivel y regalar más medallas para el país”, finalizó. (SJMS)

Ecuador logra el segundo lugar

° La delegación nacional se quedó con el segundo lugar del Campeonato Sudamericano U23 de Atletismo, que se desarrolló en Cuenca. El equipo ‘tricolor’ sumó 237 puntos y 24 medallas, mientras que el campeón Brasil obtuvo 34 preseas.

La deportista Erika Pilicita se quedó con el tercer puesto en la prueba de 3.000 metros obstáculos, en mujeres. En varones, en cambio el cuencano Diego Arévalo, logró el primer lugar, dejando en el camino al boliviano Yessy Apaz.

Fuente: La Hora