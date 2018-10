Trump a una periodista: “Sé que no estás pensando. Nunca lo haces”

El chute de adrenalina que le inyectó a Donald Trump el acuerdo comercial alcanzado con Canadá y México le soltó la lengua. El presidente estadounidense contestó durante 40 minutos las preguntas de una serie de periodistas, entre ellos, el de la corresponsal de ABC News. Mientras la reportera recogía el micrófono para abrir la ronda de consultas, el mandatario comentó con una sonrisa: “Está sorprendida de que la haya elegido. Está en estado de shock”. Cecilia Vega respondió que no y le dio las gracias (I’m not, thank you Mr. President), a lo que en seguida Trump le contestó: “No pasa nada. Sé que no estás pensando. Nunca lo haces (I know you are not thinking. You never do)”. El séquito de funcionarios que acompañaban al presidente se rió de su comentario. “¿Disculpe?”, dijo ella, y él, bajando la mirada, le pidió que continuara.

La tensión no acabó ahí. Vega le preguntó al mandatario sobre el tuit en el que defendía que él no estaba limitando el alcance del FBI en la investigación sobre el juez Brett Kavanaugh, su candidato a la Corte Suprema. Trump la interrumpió. “¿Qué tiene que ver eso con el acuerdo comercial?”. Poco después respondió una batería de preguntas sobre el tema. Tras el desprecio del mandatario, la reportera de ABC News tuiteó que una conferencia de prensa “significa que puedes hacer cualquier pregunta que quieras hacer. #PrimeraEnmienda”.

El varapalo a la reportera fue una muestra más del constante desasosiego entre el mandatario y la prensa. Hoy mismo los llamó a todos “locos” —en español— por tratarlo de manera cada vez más injusta, según su percepción. “He usado esa palabra (loco) porque hemos firmado un acuerdo con México”, explicó con soltura. Y es que a pesar de los rifirrafes, Trump suele moverse como un pez en el agua en las ruedas de prensa. Le gustan. Las improvisa. Muchas veces sin previo aviso monta un verdadero espectáculo en los jardines de la Casa Blanca antes de subirse al Air Force One. Este lunes dijo que podría pasarse todo el día hablando frente a los periodistas de la reforma del TLC, que ahora pasa a llamarse USMCA por “United States, Mexico, Canada”. Hasta que su “público” comenzó a dormirse, según él, así que permitió que le preguntaran sobre Kavanaugh con la intención de animar el ambiente.

Fuente: El Pais