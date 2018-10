Neymar, de la sombra de Messi a la de Mbappé

A Neymar Jr. no le están saliendo las cosas como las tenía planeadas. El brasileño salió del FC Barcelona para librarse de la alargada sombra de Leo Messi y brillar con luz propia. Ahora, en el París Saint-Germain, vuelve a verse eclipsado por otro fenómeno: Kylian Mbappé.

Ney triunfó con la camiseta azulgrana en sus cuatro temporadas como culé. El brasileño lo ganó todo con el Barça. Concretamente, el palmarés de Neymar con el Barcelona consta de dos Ligas, tres Copas del Rey, una Champions, dos Supercopas de España y una Supercopa de Europa. Sin embargo, por mucho que brillara en el Camp Nou, jamás superó a Leo. Neymar se erigió como la gran promesa del futuro. Muchos le colocaron la etiqueta de heredero de Messi, pero el brasileño no soportó verse siempre a la sombra del argentino.

En sus cuatro temporadas en Can Barça, Neymar anotó 105 goles. Messi, en aquellos cuatro años, marcó 194. El brasileño podría haber sido el gran líder del FC Barcelona, pero coincidió sobre el campo con el mejor futbolista del mundo. Al final, Ney se marchó al PSG, que le prometió un proyecto hecho a su medida, para tratar de convertirse en el número uno. Lo que no esperaba el ex culé era encontrarse con otra piedra en su camino.

Neymar coincidió en su llegada al PSG en 2017 con Kylian Mbappé. El francés, de tan solo 19 años, se presentó como todo una promesa del fútbol. Ney brilló en su primera temporada en Francia, pero sus planes se vieron frustrados por una lesión que le mantuvo alejado de los terrenos de juego demasiado tiempo. Mientras tanto, Mbappé se iba haciendo grande en París. Pese a todo, el francés no superó las cifras de Neymar, que anotó 28 goles en el curso de 2017/18. Aquel año, Mbappé se quedó siete goles por debajo, con 21.

La gran explosión del joven francés se dio en el Mundial de Rusia. Kylian Mbappé anotó cuatro tantos con los ‘bleus’ que empujaron a Francia a proclamarse campeona del mundo. Con 19 años, el jugador del PSG fue una de las grandes figuras no solo de su selección, sino de todo el Mundial. Su actuación le llevó a ser elegido Mejor Jugador Joven del Campeonato del Mundo.

Ahora, en su vuelta al París Saint-Germain, Mbappé continúa brillando. La última de las maravillas del fenómeno francés, un tremendo póker en 13 minutos ante el Lyon en la pasada jornada de la Ligue 1. Después de eso, Neymar no pudo hacer más que aplaudir. El brasileño felicitó a su compañero por redes sociales y se mostró feliz por su éxito. Pero Ney no engaña a nadie. Por todos es conocida la personalidad del ex del Barça, tan sonriente como ambicioso y competitivo. Neymar no soportó no ser el único gallo del corral en el Camp Nou, y no parece muy probable que aguante seguir a la sombra de alguien en el PSG. Ya lo demostró en su choque de egos con Cavani la temporada pasada.

De momento, en lo que va de curso Mbappé ya acumula 10 goles en siete partidos y presenta una media mejor que la de Neymar, que ha firmado 11 tantos en diez encuentros. Ambos están nominados al Balón de Oro y pelearán por la Bota de Oro de este curso. Parece cuestión de tiempo que el ego del brasileño vuelva a aflorar, y esque la rivalidad entre los dos cracks se antoja difícil de evitar.