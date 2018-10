El huevo aporta colina, un nutriente esencial. ¿Qué pasa si como un huevo al día?

El consumo de hasta un huevo al día (o siete huevos por semana) no conlleva efectos negativos en la salud, según un estudio publicado en European Journal of Nutrition, liderado por Raúl Zamora, del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge. «Este estudio permite recomendar a la población general el consumo moderado de huevo, hasta 1 huevo al día, dentro de una dieta variada y saludable, como podría ser la dieta mediterránea», según explica el autor. Una idea, por cierto, en la que también incide la catedrática catedrática del Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Facultad de Farmacia de la UCM, Rosa Ortega, quien explica que, si bien es posible consumir un huevo al día, lo importante es analizar ese consumo con respecto al total de la dieta y preguntarse, «¿qué como además de huevo?». Así, explica que una pauta de consumo correcta quedaría marcada entre dos (para las personas más sedentarias) y tres veces al día en combinación con carne y pescado. Eso sí, insiste en que la valoración del consumo de huevos debe hacerse en relación al total de la dieta. «Si por comer más huevos al día no estoy consumiendo pescado, lo estoy haciendo mal, pero si tomo mucha carne y tomo menos huevos también sería incorrecto», comenta.

El fantasma del colesterol

Las pautas sobre consumo de huevo han evolucionado a medida que lo hacen las investigaciones y el conocimiento sobre su relación con lasalud cardiovascular y su importancia en la diea y la salud. En este sentido, el Instituto de Estudios del Huevo publica periódicamente documentos de referencia sobre el huevo, entre los que destacan «El gran libro del huevo», «Manual de manejo del huevo y ovoproductos en la cocina» o el informe «¿Es necesario restringir el consumo de huevos en la dieta hipercolesterolémica?».

Precisamente con respecto a la relación entre el huevo y el colesterol, la catedrática Rosa Ortega señala que aún persiste desinformación o ideas equivocadas sobre este tema. «Es cierto que el huevo tiene colesterol, pero también lo es que aporta componentes como la lecitina, que contribuyen a inhibir la absorción del colesterol y también vitaminas y minerales que intervienen en el metabolismo de modo que no aumente el colesterol en sangre», aclara.

Fuente natural de colina

Además de proteínas de alta calidad, vitaminas, minerales y antioxidantes, el huevo aporta colina, un nutriente esencial y molécula precursora de la acetilcolina, neurotransmisor asociado con una mejora cognitiva y con el metabolismo de la homocisteína que ayuda a disminuir el riesgo cardiovascular. Por eso la experta explica que el consumo de huevo dentro de una dieta equilibrada es especialmente aconsejable para las personas mayores, las embarazadas, los niños y los deportistas.

Fuente: ABc