La verdad sobre los huevos y el colesterol

Si tienes el colesterol elevado en tu sangre, probablemente has escuchado que no debes comer huevos. Antes de que decidas si es necesario que elimines este alimento de tu dieta para bajar tus niveles, infórmate. No creas en los rumores sin consultar a tu médico.

El colesterol alto se debe a muchos factores que varían de persona a persona. En este video de Vida y Salud te contamos si en realidad existe una relación entre el colesterol alto y el consumo de los huevos de gallina.

Los huevos si tienen un alto contenido en colesterol que se compara con el de unos cuantos alimentos como el hígado y el pato. Sin embargo, no todo el colesterol que comes va directo a tu torrente sanguíneo y a tapar tus arterias. En la mayoría de los casos, sólo una pequeña parte pasa directamente a la sangre.

Fuente: Globovision