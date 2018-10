“Para quitar una verruga hay que acabar con la madre de todas las verrugas”

“Las verrugas se contagian por contacto directo (piel con piel) o indirecto (a través de objetos) y las zonas de mayor riesgo de contagio son áreas o superficies húmedas”, indica la dermatóloga, que aclara que una piel sana no tendría por qué contagiarse: “El contagio se suele dar cuando hay heridas o problemas, como dermatitis atópica porque las alteraciones de la piel son una puerta de entrada para el virus”. Y no todo lo que parece una verruga lo es: “Aquellas que no están producidas por el virus son fibromas o acrocordones, que suelen aparecer en cuello y axilas debido al roce de ropa u objetos”, aclara la experta.

Para acabar con esas desagradables protuberancias olvídese de los trucos caseros, la AEDV lo desaconseja encarecidamente por el riesgo de infección: “Tanto las verrugas como los fibromas se pueden quitar con crioterapia y, en el caso de los fibromas, también se pueden cortar (por parte de un profesional) y coagular, para evitar infecciones”. Y hay que borrar todo rastro de vírico de verrugas para que no vuelvan a aparecer.