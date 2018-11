Fanny Lu presta su voz a Donna en ‘El Grinch’

La alegría es una palabra clave en las canciones de la colombiana Fanny Lu, quien el 2 de este mes presentó Feliz, el tema principal de la película El Grinch, en versión latina.

En el filme, que también se estrenará en Ecuador en diciembre y en Estados Unidos este viernes 9, la artista es la voz del personaje Donna, mientras que el actor mexicano Eugenio Derbez es el Grinch.

“Siempre desde chiquitica soñé con canciones que inspiraran alegría, que invitaran a cantar, que invitaran a sonreír, a bailar. No sé si es porque vengo de Cali y ahí crecí con la música tropical. Y siempre cuando me visualizaba de chiquita yo me veía haciendo canciones movidas, alegres”, explica la caleña, de 45 años.

También se considera una defensora de las mujeres. “Creo que cuando tú alzas la voz en una canción para expresar tus sentimientos relativo a algún tema, pues hay que hacerlo con alegría, no con rabia ni con despecho, para eso hay otro tipo de canciones (…)”, afirma la artista, quien es couch de La Voz Kids, en su país. Junto con sus compatriotas Sebastián Yatra y Andrés Cepeda se alista para la cuarta temporada del programa.

Una guía mágica para alcanzar lo que más quieras da la cantante a través de su libro La voz de tus sueños. “Cuento historias de mi vida, que espero sirvan de inspiración para aquellos que han dejado su sueño en pausa o apenas están empezando a soñar, crean en sus sueños y los busquen”, señala.

Asimismo, indica que en la obra en paralelo a sus historias hay una guía que invita a escribir, a rayar, a hacer una lista de los sueños a visualizarlos, así como a investigarlos. “Escribir ese libro para mí fue divino, porque fue casi una terapia, recordar, volver a valorar, darle su lugar a momentos tan importantes y determinantes en mi carrera (…)”, apunta. La voz de tus sueños se encuentra disponible en Amazon.

Para el 2019, la colombiana tiene previsto realizar la gira del showLa voz de tus sueños. Según la cantante será como un concierto teatral dedicado a niños, adolescentes, padres de familia, abuelitos. “(Estará) Fanny Lucía, la chiquita, que representa esos momentos difíciles con Fannny Lu, la grande, que soy yo, que la acompaña, que la convence y que la lleva a perder esos miedos”, comenta.ç

