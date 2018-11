En 2019, Quito será sede del Consejo de Comercio entre Ecuador y Estados Unidos

La declaración conjunta de la II Reunión del Consejo de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y Ecuador, refleja el interés de ambos países por restablecer y profundizar sus lazos comerciales y de inversión, y se realizó después de nueve años desde la reunión. Los representantes de ambos países discutieron varios temas en relación de ambas naciones incluyendo la revisión de los flujos de comercio e inversiones, proyectos de cooperación, aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, inversiones, así como aspectos de comercio de productos agrícolas pesqueros.

José Antonio Camposano, presidente de la Cámara de Acuacultura, indicó que se ha dado un primer paso en la dirección correcta para fortalecer la relación comercial entre ambos países con el objetivo de proponer un acuerdo comercial en el mediano plazo. Campana destacó entre sus tuits que en la primera reunión celebrada el 14 de noviembre, Eric Farnsworth, vicepresidente de Americas Society and Council of the Americas (Ascoa), dijo que el encuentro representa un “genuino relanzamiento de Ecuador a nivel internacional” y que apoyan el trabajo del Gobierno de todos para fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos. Las delegaciones estuvieron encabezadas por el representante de Comercio Adjunto de los Estados Unidos, embajador C.J. Mahoney, y por el ministro Campana. Ambas delegaciones estuvieron acompañadas por funcionarios de varias instituciones de Gobierno.

Los equipos de ambos países celebraron la oportunidad de fortalecer el diálogo bilateral sobre estos temas estratégicos y coincidieron con la importancia de expandir el comercio y las inversiones, a través de la adopción de pasos para establecer una relación fuerte y estable que genere beneficios concretos para las dos naciones.

Estos esfuerzos serán ampliados entre Ecuador y Estados Unidos en la próxima reunión del TIC que tendrá lugar en Quito, en 2019.

Fuente: El Telégrafo.