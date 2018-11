Maite Perroni contradice a William Levy

Maite Perroni prefirió no opinar sobre el conflicto que se ha desatado esta semana entre el productor Juan Osorio y el galán cubano William Levy luego de que el creador de exitosas telenovelas de Televisa como Mi marido tiene más familia, que transmite actualmente Univision en horario estelar, y Mi corazón es tuyo asegurara días atrás que el actor era un ‘malagradecido’ por no querer regresar a los melodramas.

“A mí no me gusta meterme en problemas ajenos. ¿Yo qué puedo opinar? Es que yo no tengo ningún problema con ninguno entonces como no es un tema mío prefiero no opinar”, dijo la exRBD en un reciente encuentro con la prensa en México.

La heroína de exitosas telenovelas como Cuidado con el ángel y Triunfo del amor, sin embargo, sí quiso romper una lanza a favor del productor, con quien trabajó hace varios años en la telenovela Mi pecado, después de que Levy lo llamara productor ‘incompetente’ y de ‘bajo grado’.

“Yo con Juan Osorio disfruté mucho de un proyecto que se llama Mi Pecado y que además tuve la suerte de trabajar con mis mejores amigos y nos fue muy bien en ese entonces, ya fue algún tiempo atrás, y la verdad es que tuve una excelente relación con el señor Osorio”, aseguró Perroni, contradiciendo así las fuertes palabras que le dedicó William al productor.

“Yo lo quiero mucho, Juan sabe lo que lo respeto y es un hombre de palabra, es un caballero y es un profesional. Sabe lo que hace”, subrayó la también cantante de 35 años.

Maite y William trabaron juntos por primera vez en 2008 cuando ambos protagonizaron la exitosa telenovela Cuidado con el ángel producida por Nathalie Lartilleux.

El éxito del proyecto y su innegable química en pantalla hicieron que apenas dos años después los actores volvieran a compartir créditos en otro melodrama: Triunfo del amor.

