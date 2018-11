Slash se suma a la cartelera rockera de 2019 con show en el Caupolicán

El guitarrista de Guns N’ Roses vuelve en mayo para presentar su último álbum, Living the dream.

Sólo para 2019 ya se amarró el regreso de Iron Maiden, Paul McCartney, Blondie, Primus y recientemente Stone Temple Pilots. Un listado al que ahora se suma Slash, una de las últimas leyendas de la guitarra eléctrica, dueño de un fervoroso culto en Chile desde sus años de esplendor junto a Guns N’ Roses, consumado en aquel célebre debut en el Estadio Nacional en 1992.

Tras su sorpresiva reunión de 2015 con Axl Rose y la gira que desde entonces los tiene en la ruta, que pasó por Santiago en 2016 y 2017, el guitarrista anuncia su regreso para el próximo año con su proyecto solista, Slash featuring Myles Kennedy and the Conspirators, con quienes tocará el 10 de mayo en el Teatro Caupolicán. Una velada que además de recorrer el amplio catálogo del músico de 53 años -con espacio para temas de Guns N’ Roses y Velvet Revolver- servirá para presentar en vivo el flamante Living the dream (2018), tercer disco del quinteto y el más aplaudido a la fecha por parte de la crítica especializada, que vio al fin en éste a una banda con identidad y propuesta definidas.

Fuente: Culto.