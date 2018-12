Película en la que protagoniza Lady Gaga lidera nominaciones a los SAG

Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG) con cuatro menciones, incluyendo mejor elenco, que colocan a la cinta romántica de Bradley Cooper. Con sus nominaciones anunciadas en West Hollywood, California, los SAG, que son considerados unos de los mejores predictores para los Óscar, arrojaron un balde de agua fría sobre múltiples contendientes de la temporada de premios, mientras que elevaron otras cintas menos favorecidas.

La excepción que el año pasado cuando The Shape of Water de Guillermo del Toro superó la omisión en los SAG para ganar el Oscar a mejor película.

A menos de que se esté creando una nueva tendencia, esas serían malas noticias para cintas que también aspiran a una nominación al Oscar como Vice, la cinta biográfica de Adam McKay sobre Dick Cheney (que encabezó la semana pasada las nominaciones a los Globos de Oro), el drama de Alfonso Cuarón para Netflix, Roma (la cual ha sido favorecida enormemente por los grupos de críticos); y la cinta sobre un viaje en carretera de 1962 Green Book.

En las categorías de televisión, The Marvelous Mrs. Maisel y Ozark encabezan con cuatro nominaciones cada una. Barry, GLOW, The Handmaid’s Tale, y The Kominsky Method les siguen de cerca con tres nominaciones cada una.

Aunque tiene un perfil más bajo que los Globos de Oro, los SAG son considerados más como un termómetro para los Óscars, pues sus miembros representan cerca de 1.200 de los 6.000 miembros de la Academia de cine de Estados Unidos.

Los Premios SAG se entregarán el 27 de enero y serán transmitidos en vivo por TNT y TBS. Este año Alan Alda será reconocido con un premio a la trayectoria.

Fuente: El Universo.