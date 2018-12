Carlos Alfaro Moreno renuncia a Barcelona

El dirigente, luego de tres años, dice se ha sentido mal todo este año. “No hubiese sido noble haberme retirado antes”.

“Acá hubo un entorno extra fútbol, más allá de lo deportivo, que no es mi mundo, yo vine a un proyecto deportivo, nada más”, enfatizó Alfaro, evitando nombrar “una palabra” que afectó al club, pero haciendo referencia a la política. “Quiero irme en paz, por la puerta grande y con el cariño de la gente”.

Respecto al convenio con sus academias. Alfaro dijo que “todo pertenece a Barcelona”, incluso una que está funcionando en Nueva York y que significan ingresos para las formativas del club.

Alfaro dice que se va orgulloso del trabajo realizado y agradecido con el presidente José Francisco Cevallos, con el cuerpo técnico, jugadores y empleados del club.

Alfaro deseó suerte a los dirigentes que quedan. “Ojalá sean campeones en 2019” y consultado por las elecciones a finales del próximo año, Alfaro no descartó correr por la presidencia. “No soy un hombre de estategia… casi digo esa palabrita que no quiero decir (política). Yo estaré donde crea que estoy preparado, pero no lo quiero decir ahora porque sino mañana ese será el titular en la prensa”.