Medidas económicas modifican el precio del galón de súper y de diésel

El Artículo 1, inciso 6 de la Reforma al Reglamento Sustitutivo para la Regulación de los Precios de los Derivados de los Hidrocarburos, señala que “el precio de venta en terminal para la gasolina súper, para el sector automotriz, será determinado en forma mensual por Petroecuador en base al costo promedio ponderado más los costos de transporte, almacenamiento, comercialización, un margen que podrá definir la indicada empresa pública y los tributos que fueren aplicables”. El Ministerio de Energía y Recursos no Renovables informó en un comunicado que “existirá una libre oferta y demanda de este hidrocarburo, por lo tanto, el costo de venta al público en las estaciones de servicio será fijado por los distribuidores”. En una entrevista con EL TELÉGRAFO, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, explicó que “nosotros no vamos a controlar los precios (de la súper en gasolineras) como tal, lo que vamos a controlar es a través de reglas de mercado”.

En el caso de las estaciones de Petroecuador, que abarcan el 25% del mercado, mantendrán el precio más bajo para “balancear” la competencia con las distribuidoras privadas, añadió Pérez. Reacciones ciudadanas En un recorrido realizado por algunas gasolineras de la capital se evidenció el incremento de la gasolina súper. El apuro por acatar la liberación del precio se evidenció en comercializadoras como Primax, que puso el nuevo valor con hojas de papel y de manera improvisada. Mientras en diferentes comercializadoras el valor de la súper se ubicó en $ 3,10, en las gasolineras de Petroecuador se mantuvo en $ 2,98.

Las reacciones de los consumidores no se hicieron esperar. A Maricela Benavides el incremento le tomó desprevenida y al llegar a tanquear su vehículo se encontró con el nuevo precio. Ella optó por mezclar súper con extra para llenar el tanque. “Un día el Gobierno dice que no suben más los precios y al otro día se incrementan. Esto perjudica el bolsillo de los ecuatorianos porque los productos empiezan a subir también”, fustigó. Por otro lado, Fernando Lastra reconoció que el incremento de la gasolina súper es algo que no tenía presupuestado, sin embargo defendió la decisión del Gobierno y señaló que es la única forma de salir de la crisis económica por la que atraviesa el Estado. “Es una medida dolorosa pero necesaria y ahora al pueblo le toca pagar los platos rotos de las malas decisiones y de la pillería del anterior gobierno”, enfatizó el usuario.

Expertos en el tema de combustibles coincidieron en que la decisión de disminuir el subsidio de los combustibles refleja una falta de planificación aunque apoyan la decisión. El analista petrolero Luis Calero manifestó que “se da la idea de que se está improvisando en la toma de medidas y que no responden a una programación. (Tampoco) se tenía definido el mecanismo de compensación”, manifestó. Sin embargo, considera que la decisión de liberar el margen de comercialización a las gasolineras para que fijen el valor de la gasolina súper es acertada porque el precio permite la sana competencia. “Un techo para fijar el valor no existe. Lo determinará la competencia. Lo que se debe controlar es que no existan oligopolios o acuerdos entre comercializadoras para poner techos muy altos”, alertó el especialista.

El analista Fernando Santos considera que las decisiones del régimen apuntan a un camino: privatizar la comercialización de combustibles. Enfatizó que la empresa privada debe tener una mayor participación en la comercialización de combustibles, sin embargo cuestionó que las medidas del Gobierno aparenten la falta de planificación. También destacó que la liberación del margen de ganancia para la gasolina súper obligará a las comercializadoras a entrar en una sana competencia. La revisión del subsidio a la gasolina súper se inició en agosto cuando su precio se incrementó de $ 2,30 a $ 2,98 por galón. El ministro Carlos Pérez argumentó que la liberalización no se realizó antes porque las condiciones del país eran distintas. Por ejemplo, no se contaba con la aplicación de la Ley Amazónica. Adicionalmente, la Asamblea Nacional pidió revisar el precio del crudo inicialmente fijado en la proforma presupuestaria, lo que significó una reducción de $ 58 a $ 50 el barril de crudo. No descartó que en el siguiente año la revisión continúe.

Fuente: El Telégrafo.