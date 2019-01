Plazo para regularizar contratos ocasionales vence en diez días

Así lo establece el Acuerdo Ministerial MDT 2019 001, que aclara las reglas sobre cómo funcionará esta figura.

Pese a que en meses anteriores el Gobierno anunció que ya no habría más contratos de este tipo, ahora el ministerio reabre esta puerta, pero endureciendo el control para el cumplimiento de las reglas vigentes.

Según el nuevo acuerdo, emitido el 2 de enero pasado, sí se podrán realizar nuevos contratos ocasionales, siempre y cuando la entidad que lo crea posea una asignación presupuestaria para el efecto (dentro del grupo 51 de Gasto Corriente), que sea aprobado por el Ministerio del Trabajo y además que el puesto cubra una necesidad no permanente.

Fuentes del Ministerio de Finanzas explicaron que el espíritu del acuerdo es establecer que los contratos ocasionales tienen un principio y un fin y que el plazo de duración es de no más de doce meses (un año). Para el caso de la actual coyuntura, si hay personas bajo esta modalidad de trabajo, que no da estabilidad y no se les ha creado un puesto permanente, deberán salir.

De todas maneras, se da una garantía de continuar con el contrato ocasional a personas con discapacidad, profesionales médicos, embarazadas, con enfermedades catastróficas.

Además, el Ministerio dispone la eliminación de vacantes habilitadas que no se encuentren ocupadas mediante nombramiento provisional y también las vacantes inhabilitadas.

Fuente: El Universo.