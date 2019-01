¿Cómo detectar si tu smartphone ha sido hackeado?

Cada vez que una persona descarga una aplicación o vincula el dispositivo a una red wifi pública, corre el riesgo de ser víctima de algún ataque malicioso contra su equipo.

►Sobrecalentamiento del teléfono y desgaste rápido de la batería

Si el smartphone se recalienta más que de costumbre, puede que haya sido hackeado. El sobrecalentamiento podría deberse a que una aplicación maliciosa se ejecuta en segundo plano.

►Aplicaciones que no recuerda haber instalado

Existen muchas aplicaciones en las tiendas virtuales y es habitual que un usuario descargue varias y de vez en cuando descubra que alguna la uso solo un par de veces o incluso no recuerda haberla descargado.

►Ralentización en el teléfono

Un programa malicioso podría causar una baja en el rendimiento del móvil. Por ejemplo, se podría ver en la velocidad a la que se conecta el aparato a la red. No obstante, es importante tener en cuenta que una ralentización podría deberse a algunas actualizaciones del sistema operativo.

►Aparición de anuncios emergentes

Ciertos malware generan ventanas emergentes que invitan a ejecutar diversas acciones. Los anuncios o las pestañas que aparecen en la pantalla de inicio del teléfono pueden ser un indicativo de que el móvil ha sufrido un ataque informático.

►Mensajes sospechosos

En la mayoría de ataques a los dispositivos Android, el hacker obtiene un número móvil y lo suscribe sin permiso a servicios premium como el horóscopo, así lo asegura Andro4all: “Si estás recibiendo muchos mensajes de servicios que no conoces y a los que tú no te has suscrito, no solo tienes malware, sino que te vendrá una factura bien abultada a final de mes”.

Es probable que el dispositivo envíe mensajes a los contactos a través de las redes sociales.

Fuente: Comercio de Perú.