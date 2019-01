Emelec despide oficialmente a Osbaldo Lastra y Jorge Guagua

Mientras que por Lastra, cuatro veces campeón con los eléctricos, publicaron: “Garra y corazón siempre. Quedas en lo más alto de la historia de nuestro club”.

Por otra parte, el extremo Robert Burbano dejó entrever su marcha de la institución al compartir un mensaje de agradecimiento.

“Gracias a toda la gente de Emelec que me ha brindado su apoyo. No tengo nada que reprochar, en estos últimos años conseguimos cosas muy importantes. Este año me iré con la frente en alto y espero volver más fuerte que nunca”, escribió.

Fuente: El Universo.