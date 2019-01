Juego de Tronos presentó nuevo teaser tráiler de la temporada 8 con reunión Stark

HBO ha confirmado que la serie comenzará a emitirse el 14 de abril en Estados Unidos. Además de desvelar la fecha, la productora también ha lanzado un nuevo teasertráiler de un minuto y medio de duración.

Los protagonistas son tres de los cuatro miembros restantes de la familia Stark: Sansa, Arya y Jon Snow. Podemos verlos caminar por el oscuro pasadizo de Invernalia que alberga las tumbas de sus padres fallecidos. De hecho, escuchamos de fondo la voces de Catelyn y Ned Stark haciendo referencia al parentesco que ambos mantenían con Jon. Aunque, sus palabras tal vez no sean lo más relevante del clip: el ambiente comienza a helarse y los Stark desenvainan sus armas, por lo que podemos anticipar la llegada de los Caminantes Blancos.

Pase lo que pase, la temporada final de Juego de Tronos está destinada a ser épica. Kit Harington, el actor que interpreta a Jon Snow, desveló a GQ que esta última temporada está “diseñada para romper al reparto”, pues “todo el mundo estaba destrozado al final. No sé si estábamos llorando porque estábamos tristes por el final o porque estábamos demasiado cansados (…) He tenido suficiente. Me encanta esto, ha sido lo mejor de mi vida, lo echaré de menos algún día, pero por ahora he tenido suficiente”. Empieza la cuenta atrás.