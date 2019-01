773 millones de correos expuestos en una de las mayores brechas de seguridad de la historia

Esto es lo que ha identificado el experto en ciberseguridad Troy Hunt. A través de su plataforma ‘Have I Been Pwned?’, Hunt ha identificado una masiva filtración de 772.904.991 cuentas de correos electrónicos junto con 21 millones de contraseñas de los mismos. Bautizada como #Collection #1, se trata de la segunda mayor filtración de la historia tras la admitida por Facebook en 2018.

Hunt ha recopilado más de 12.000 archivos con 2.700 millones de entradas en las que aparecen toas las cuentas y contraseñas expuestas. En total, pesan 87GB y están disponibles para descargar online.

Por el momento, no hay mucho más que hacer que comprobar si estás entre los afectados, pues no se ha encontrado a un responsable de esta masiva filtración de información. Según Wired, no hay patrón claro y por el momento sólo estamos ante una colección aleatoria que asusta sobre todo por su tamaño.

Muchas de las cuentas ya habían sido filtradas previamente y ya eran inseguras, pero según el análisis de la información, alrededor de 140 millones de cuentas y más de 10 millones de contraseñas son totalmente nuevas y no figuraban previamente en otros ficheros.

Como siempre que se produce una filtración masiva de correos electrónico, conviene cambiar la contraseña de tus cuentas. Si no sabes cómo generar una que sea segura y que cuesta mucho tiempo y recursos hackear, puedes probar con nuestros consejos para crear una contraseña segura y que sea fácil de recordar.

Durante 2018, fueron varios los casos de filtraciones de cuentas de correo y de usuarios que se produjeron en servicios importantes. Yahoo reconoció el hackeo de 3.000 millones de cuentas en 2016, una cifra asombrosa y alejada de otros casos también relevantes, como el hackeo de la web de citas AdultFriendFinder, que expuso a sus 400 millones de usuarios.

Fuente: El Mundo.