Frickson Erazo regresa a Barcelona SC con la idea de ser inscrito por un año

La presencia del central esmeraldeño sorprendió en el predio de los toreros puesto que en la campaña 2018 no pudo actuar con el primer equipo, pese a que el zaguero arribó a mediados de año como refuerzo para la segunda etapa.

Por su frustrado retorno a Barcelona, Erazo manifestó en agosto pasado que sentía “rabia” e “impotencia” y expuso que la razón de su imposible incorporación “pasó por total negligencia de parte del departamento jurídico de Barcelona”.

“Mucha gente quizás opina en las redes sociales o incluso en televisión sobre el hecho de si yo quiero o no quiero estar en Barcelona, cuando la verdad es que fueron otras situaciones que se presentaron que no me permitieron estar y jugar, porque yo, obviamente, vine para jugar”, manifestó el ‘Elegante’ a los reporteros que cubrieron la práctica.

En este sentido, Erazo espera que no haya problemas para ser inscrito. “Fue lo primero que le dije a Pacho (José Francisco Cevallos, presidente canario), le pedí que no pase lo mismo del año pasado y él se reía”, concluyó.

Fuente: El universo.