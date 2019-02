Al menos 81 personas mueren en un incendio en Bangladés

El fuego que afectó a la zona de Chawkbazar estaba controlado casi por completo tras más de 10 horas de frenética lucha contra las llamas. Algunos de los alrededor de 50 heridos tenían quemaduras graves.

“Estaba hablando con un cliente y de pronto me gritó: ‘¡Fuego! ¡Fuego!'”, dijo Javed Hossain, un sobreviviente que regresó para evaluar las perdidas en su tienda de alimentación el jueves en la tarde. “Dije ‘Oh, Dios’, en una fracción de segundo el fuego atrapó mi tienda”.

El hermano de Hossain lo tomó por la mano y saltaron a la calle antes de que el establecimiento quedase envuelto en llamas.

Muchas de las víctimas quedaron atrapadas en el interior de los inmuebles, apuntó Mahfuz Riben, funcionario de la sala de control del Departamento de Bomberos y Protección Civil de Daca.

“Nuestros equipos están trabajando allí, pero muchos de los cuerpos recuperados no se pueden identificar. Nuestra gente está utilizando bolsas para trasladarlos a la morgue del hospital. Esta es una situación muy difícil”, contó a The Associated Press.

Por el momento se han recuperado 70 cuerpos que fueron llevados al hospital universitario de la capital bangladesí, dijo el director del servicio de bomberos, el mayor AKM Shakil Newaz.

Fuente: El universo.