El ostentoso ‘baby shower’ de Meghan provoca una oleada de indignación en Reino Unido

Se le afea hoy a la duquesa de Sussex, para empezar, que ayer regresara a Reino Unido en un jet privado a pesar de que como miembro de la familia real británica suele defender causas ecológicas. “Quizás en el futuro la duquesa podría considerar medios de transporte menos contaminantes”, se queja hoy en el diario The Times un portavoz de la asociación ecológica Friends of the Earth. En The Daily Mail, recuerdan por su parte las palabras que los príncipe Harry, Guillermo o Carlos han pronunciado en los últimos meses advirtiendo sobre los peligros del calentamiento global y la necesidad de cuidar el medio ambiente.

Los gastos del vuelo, estimados por The Times entre las 70 mil y 85 mil libras, parece ser que han corrido a cuenta de Amal Clooney, una de las invitadas al baby shower de Meghan, pero también por ello se critica hoy a la duquesa: ha sido el colofón a un viaje de cinco días que, según The Daily Mail, ha costado la friolera de 300 mil libras y supone, en opinión de este y otros periódicos británicos, una frivolidad viniendo de alguien como Meghan Markle, una personalidad que se ha manifestado activamente sobre la lucha contra la pobreza. Precisamente la semana que viene viajará a Marruecos, con motivo de un acto para la promoción del desarrollo sostenible y justo de las comunidades más desfavorecidas.

Quizás el mayor lujo con el que amigas como Serena Williams han agasajado a Markle ha consistido en alojarla en la suite del The Mark Hotel. Considerada la más cara de EE UU, con un precio de hasta 75.000 dólares la noche, además de los cinco dormitorios, los seis cuartos de baño y las vistas a Central Park que ofrece esta suite, la duquesa de Sussex incluso habría disfrutado de la música de una arpista.

“¿Qué pensará “la Reina del tupperware” del baby shower de 300.000 libras de Meghan?”, se pregunta en el Mail la columnista Jan Moir en referencia a aquella vez en la que la reina y el duque de Edimburgo fueron sorprendidos por un intruso mientras comían de un modesto tupperware en el palacio de Buckingham.

