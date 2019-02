Nassib Neme: La continuidad de Mariano Soso no está ni siquiera en análisis

Sobre la situación contractual de varios elementos azules como Joel López, Leando Vega y Nicolás Queiroz; Neme señaló: “De Vega se hizo uso de la opción de compra. Con Queiroz seguimos en negociaciones para terminar de finiquitarlo. Joel López tiene contrato hasta junio de este año”.

“Este año la incorporación se varios jugadores sugiere un período de adaptación, probablemente un poco más prolongado de lo esperado pero nosotros estamos con mucha confianza de que los resultados van a llegar”, apuntó Neme tras ser consultado por el nivel actual del equipo en el arranque de la LigaPro.

“Cuando un equipo no está logrando resultados, es superado en el juego y el marcador por sus rivales, no es culpa de un solo jugador. Se debe a circunstancias que suelen suceder en los equipos, como pasó con Sampaoli, Quinteros, De Felippe o Arias y para nosotros no es nada nuevo”, respondió Neme sobre el bajo redimiento de algunos jugadores.