Damián Díaz: Fui a Argentina por el diagnóstico errado que me dieron aquí

El ‘Kitu’ además, señaló que fue a Argentina a recuperarse de una lesión que le habían diagnosticado en Ecuador, pero que dicho diagnóstico fue errado.

“Es la primera lesión que tengo en toda mi carrera y por eso se me hacía difícil entender todas estas cosas. Por suerte uno siempre tiene el apoyo de la familia y amigos porque cuando se acaba el fútbol, es lo único que te queda”, mencionó el argentino nacionalizado ecuatoriano.

Sobre el proceso de recuperación que realizó en Argentina, el ofensivo manifestó: “Yo me fui a Argentina por un diagnóstico que me dieron aquí que fue el errado. A mí me dijeron que era una distensión de ligamentos y no fui allá a hacerme un estudio sino a recuperarme de esa lesión. Cuando llegué acá lastimosamente era otra cosa“.

“Si yo hubiese sabido antes me hubiera operado antes y seguramente ya estaría jugando. Pero ya mirar lo que pasó sería en vano, ahora tengo que mirar para adelante y hacer lo mejor posible para volver pronto”, agregó.

