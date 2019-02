Jorge Faurie reveló que el Grupo de Lima iniciará negociaciones con China, Rusia y Cuba para acelerar la salida de Nicolás Maduro

-Estados Unidos no forma parte del Grupo Lima. Y el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, que estuvo en las deliberaciones de la cumbre en Bogotá, hizo una apuesta a la diplomacia como vía para resolver la crisis en Venezuela. Pero el Grupo Lima no puede con su declaración de Bogotá condicionar las acciones de la Casa Blanca hacia delante…

-Creo que Estados Unidos ha respetado la identidad del Grupo de Lima, que lo ha acompañado desde el inicio todos los esfuerzos, y se ha comprometido en lo que podríamos llamar una similitud de longitud de onda, de cómo encara el Grupo de Lima la presión sobre Venezuela. Y creo que el discurso del vicepresidente Pence, cuando habló –hasta me atrevería decir de una manera casi teatral—de la amnistía, fue mensaje directo al corazón de las Fuerzas Armadas, al que todos los integrantes de las Fuerzas Armadas le deberían prestar una atención especialísima.