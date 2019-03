Selena Gomez estaría saliendo con Zac Efron

Zac Efron y Selena Gomez podrían estar saliendo. El actor californiano empezó a seguir a la cantante en Instagram, un hecho que no pasó desapercibido por los seguidores de las dos partes. Es más, los medios sensacionalistas afirman que ya han quedado varias veces, aunque ninguno de los cineastas se ha pronunciado al respecto.

Cabe destacar que la intérprete de ‘Back to you’ ha vuelto a las redes sociales cuatro meses después de salir de un centro de rehabilitación mental tras sufrir un fuerte ataque de nervios. Casualidad o golpes del destino, hay que tener en cuenta que Efron también estuvo hospitalizado por su adicción a las drogas.

“El año pasado fue un año de reflexión, desafíos y crecimiento. Siempre son esos desafíos los que te muestran quién eres y lo que eres capaz de superar. Creerme, no es fácil pero estoy orgullosa de la persona en la que me estoy convirtiendo y no puedo esperar al año que tengo por delante. Os quiero a todos”, escribió Gomez, de vuelta a las redes sociales.

Fuente: El universal.