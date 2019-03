Nadal, una roca en cuartos de Indian Wells

En octavos de final liquidó con autoridad a Filip Krajinovic: 6-3 y 6-4 en 86 minutos. Lo hizo con la misma «facilidad» que ante Donaldson y Schwartzman. Llegará al fin de semana sin haber cedido un set y sin necesidad de pasar más tiempo del debido en la pista. Si a eso se le suman las derrotas de Djokovic y Zverev en la parte alta del cuadro… Por su zona marchan Isner y Kachanov, de donde saldrá su rival de cuartos, y se vislumbra una hipotética semifinal el sábado con Roger Federer.

El paso por vestuarios no quebró su ritmo de partido. En el tercer juego ya había consumado un «break», pero el serbio peleó. Recordó al jugador que puede llegar a ser si le respetan las lesiones y puso en algún aprieto a Rafa. El partido no terminó de empinarse porque Nadal no se lo permitió. Con su saque y en la primera oportunidad selló el pase a cuartos.

Mientras Nadal se colaba entre los ocho mejores en California, la ATP anunciaba su calendario para la próxima temporada. La gran novedad es la Copa ATP, que se disputará a principios de 2020. La próxima temporada incluirá 63 torneos en 29 países, además de los cuatro «Grand Slams».

Fuente: La Razón.