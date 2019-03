La sub-20 de Ecuador cerró microciclo con empate ante la sub-17

Fueron 24 jugadores los citados por el DT Jorge Célico, que a la base del equipo campeón sudamericano sumó nuevos elementos para observación.

El grupo está “enfocado en el mundial”, aseguró el delantero Leonardo Campana, quien habló de una serie “complicada” para la cita mundialista, donde la mini-Tri integra el grupo B junto a los seleccionados de México, Italia y Japón.

“Los rivales no son fáciles, pero nada es imposible, somos los campeones de Sudamérica y hay que creernos eso. Vamos no solo a competir sino a buscar la copa. Por qué no hacerlo”, dijo Campana, citado además para los amistosos que cumplirá la selección absoluta el 21 y 26 de marzo en Estados Unidos.

La práctica entre estas selecciones terminó con empate sin goles, el cierre de una etapa de trabajo para la mini-Tri, y la continuación de la preparación para la sub-17, que al mando del seleccionador Javier Rodríguez disputará el Campeonato Sudamericano, desde el 21 de marzo en Perú.

Fuente: El Universo.