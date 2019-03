Olga Tañón y J Álvarez estrenan el melodioso tema “Que fluya”

La cantante puertorriqueña, Olga Tañón, estrenó este miércoles su más reciente tema titulado “Que fluya”, el cual contó con la participación del artista, J Álvarez.

La información la dieron a conocer ambos artistas a través de sus redes sociales, en las cuales invitaron a sus seguidores a disfrutar de la melodiosa canción.

Ambos cantantes interpretarán el tema este jueves, durante la primera edición de los Premios Tu Música Urbano 2019, que se celebrarán en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot de San Juan.

El tema fue escrito entre Tañón, Álvarez, Eliot “El Mago D Oz” Feliciano, Camille Soto y Alberto Mendoza, bajo el sello discográfico de On The Top of the World Music, Mia Musa y Glad Empire.

El videoclip fue dirigido por José Javi Ferrer y fue grabado en el municipio Loíza, en la costa norte de Puerto Rico.

Fuente: Globovisión.