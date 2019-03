Próximo iPhone tendría un nuevo modo “bajo el agua”

Aunque el iphone 7 puede sumergirse en el agua gracias a la certificación IP67, al igual que el iphone XS y su Iphone Xs y su IP68, en realidad estos dispositivos no funcionan bajo el agua, es decir, no puedes manipularlos mientras están sumergidos, ya que el agua conduce la electricidad, por lo que los smartphones no pueden distinguir la diferencia entre el agua que toca la pantalla y el toque de tus dedos.

“Los próximos iPhones probablemente tendrán pantallas que funcionen bajo el agua”, dijo en una publicación en Twitter. “Tienen una patente para eso y nalmente lo están haciendo”.

Si bien casi todos los teléfonos inteligentes más recientes cuentan con diversos grados de resistencia al agua, ninguno puede trabajar bajo el agua, hecho que diferenciará a los iPhones de Apple de otros equipos.

Se espera que Apple lance tres modelos de iPhone este año y se espera que uno de ellos tenga un sistema de cámara trasera triple.

“El Universal” de México, GDA