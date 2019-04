Críticas a Justin Bieber por anunciar una falsa paternidad

A Justin Bieber le ha salido caro bromear sobre su paternidad. El cantante canadiense, de 25 años, publicó el lunes en sus redes sociales dos imágenes: una de una ecografía y otra en la que se ve a su esposa, Hailey Baldwin, en el ginecólogo, con dos especialistas tocándole el vientre, que hicieron creer a sus seguidores que la actriz estaba embarazada. “Si pensabais que se trataba de una broma…”, escribió el artista en referencia a que el 1 de abril se celebra el April Fools Day, el equivalente al día de los Santos Inocentes en España.

Una broma que también ha llamado la atención por la situación en la que se encuentra actualmente el artista, quien ha confesado recientemente que se encuentra en un período de reflexión debido a la depresión que sufre desde hace años a causa de la fama. En su última entrevista para la revista Vogue, donde protagonizó junto a su esposa la portada del número de marzo, Bieber habló sobre cómo ha afectado a su salud mental llegar a ser tan famoso desde tan pequeño. “Comencé realmente sintiéndome demasiado. Pensaba: ‘La gente me ama, yo soy el amo’. Me volví muy arrogante”, dijo a la publicación. Con solo 20 años se convirtió en el centro de un universo donde se movía mucho dinero, drogas y sexo. “Me encontré haciendo cosas de las que me avergüenzo. Era muy promiscuo y esas cosas. Y creo que usé Xanax excesivamente (un medicamento que se prescribe para tratar la ansiedad)”, admitió Bieber.

Desde entonces, el intérprete de Sorryha mantenido un perfil bajo tanto en el ámbito profesional —no publica disco desde 2015— como en sus redes sociales, donde ha llegado incluso a pedir a sus fans que recen por él y su pronta recuperación. Hace unos días Bieber, que recibe ayuda profesional para tratar sus problemas, contestó en Instagram a las peticiones de sus seguidores sobre una nueva canción. “He leído muchos mensajes en los que me pedís un nuevo álbum…He hecho giras durante toda mi adolescencia y a los 20 años me di cuenta, como vosotros probablemente también visteis, que en la última no estaba contento y no merecemos esto ni vosotros ni yo”, dijo en referencia a que en su último tour, Purpose (2016-2017), el artista canadiense decidió parar y tomarse un descanso. “Ahora estoy muy concentrado en mantener mi matrimonio y convertirme en el padre que quiero ser. La música es muy importante para mí, pero antes está mi familia y mi salud”, añadió con su primera referencia a su deseo de estrenarse en la paternidad, motivo por el que también muchos creyeron que su broma del lunes era real.

Fuente: El País.