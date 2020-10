Plebiscito en Chile: las autoridades revelaron que es la jornada electoral con la participación más alta de los últimos 8 años

El presidente del Servel, Patricio Santamaría, señaló que las expectativas han superado los comportamientos de los electores en los años anteriores. De hecho, en las últimas elecciones presidenciales, votaron 6.650.000 personas de un universo total de 14.347.288 chilenos y chilenas, lo que no alcanza el 50 por ciento del padrón electoral. La tarea para esta jornada es superar las cifras y validar el proceso desde la participación ciudadana.

“Va a ser el proceso de participación más grande desde el 2012 cuando se estableció el voto voluntario, me da la impresión, viendo el compromiso, la constitución de las mesas, la afluencia de electores, nos da la impresión que vamos a superar la votación más alta de los últimos 8 años que fue la que eligió al presidente Piñera con el 49,2%”.

Consultado por a qué hora podría ya haber resultados, Santamaría apuntó que “a las 8 voy a leer los resultados del mundo. Estimamos que si bien dependemos del trabajo de los vocales, tipo 21:15, 21:30 dar un resultado que marque cierta tendencia”.

Finalmente, se refirió a algunos hechos que han marcado la jornada, como fotografías a los votos o el joven que dijo a modo de broma que llevaba una bomba. “Hay graciosos siempre. Son cosas habituales, hemos vivido en otros procesos cosas puntuales, marcan un hecho que genera una cierta reacción, pero que en balance general hay que dejarlo pasar. Si hoy tenemos una altísima votación a la que no estábamos acostumbrados hace 8 años, tenemos que darnos por satisfecho. Siempre no falta el que realiza alguna broma, que se las quiere dar de listo, algunas oportunidades andaban repartiendo berlines y completos a los vocales. Estas escaramuzas existen, lo importante es que no ha habido violencia”, sentenció.

La alta afluencia, provocó que a ratos, las filas fueran extensas y se hizo difícil cumplir con las medidas sanitarias que dispuso la autoridad

En un recorrido por algunos de los locales de votación de la capital, Infobae conversó con electores que debieron permanecer por largo tiempo esperando para ejercer su voto, entre ellos, Jessica San Martín. “La verdad es que estoy feliz de hacer esta fila está avanzando rápido, adentro está todo muy bien organizado y la gente sabe muy bien lo que va a votar y me alegra mucho que se vean muchos jóvenes que vinieron a votar”, declaró.

Se espera que las primeras mesas comiencen a cerrar puntualmente a las 20 horas. Momento en el cual se cumpla el plazo legal de doce horas en los que las mesas deben permanecer constituidas. Tras esto, y tal como lo señaló el presidente del Servel, casi a la media hora siguiente comenzarán a conocerse las tendencias de las opciones que dirimen en las urnas, los ciudadanos y ciudadanas de Chile.