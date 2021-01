Prueban una terapia con anticuerpos que podría ofrecer inmunidad instantánea

Una investigación apunta a que en 10 años sus emisiones podrían caer un 20%.

Un equipo de investigación del Reino Unido está probando un nuevo tratamiento con anticuerpos que podría ofrecer inmunidad instantánea a personas que han estado en contacto con alguien infectado de Covid-19. El medicamento ofrecería protección inmediata y a largo plazo. El estudio de AstraZeneca, llamado Storm Chaser, comenzó a reclutar participantes en el nuevo Centro de Investigación de Vacunas de UCLH y lo está llevando a cabo el National Institute for Health Research (Instituto Nacional de Investigación en Salud, NIHR por sus siglas en inglés). En un comunicado, el NIHR explicó que «mediante el uso de un anticuerpo monoclonal» se espera «ofrecer protección inmediata a las personas que han estado expuestas recientemente al virus y evitar que desarrollen una infección». Los anticuerpos son moléculas de proteínas que el cuerpo produce para ayudar a combatir las infecciones, y los anticuerpos monoclonales, según fuentes del Instituto, se producen artificialmente en un laboratorio y se diseñan como posibles tratamientos médicos. De hecho, están «diseñados para inyectarse directamente en el cuerpo, a diferencia de las vacunas que estimulan al propio sistema inmunológico a producir anticuerpos».

El estudio es uno de los dos ensayos de prioridad nacional centrados en el tratamiento por medio de anticuerpos, conocidos como AZD7442. El ensayo PROVENT, también de AstraZeneca, está analizando el uso de la combinación de anticuerpos de acción prolongada en personas que pueden no responder a la vacunación, como es el caso de personas con un sistema inmunológico comprometido. En ambos ensayos, los investigadores están evaluando si el tratamiento reduce el riesgo de desarrollar Covid-19 o si reduce la gravedad de la infección en comparación con el placebo. Los participantes clave en el estudio Storm Chaser incluyen a personal sanitario y estudiantes que viven en pisos compartidos entre otros.

«Tenemos datos muy alentadores sobre las vacunas y estas se están implementando de manera inminente en nuestra población. Tenemos algunas mejoras significativas en nuestro manejo de las personas con Covid-19. Lo que aún no tenemos, pero necesitamos, son intervenciones en el entorno posterior a la exposición», explicó el profesor Andrew Ustianowski, investigador jefe del estudio, que añadió que están explorando «el uso de una combinación de anticuerpos monoclonales administrados por vía intramuscular en aquellos que han estado expuestos al SARS-CoV2, un entorno en el que la vacunación no tendría tiempo de funcionar y no tenemos otros terapias hasta la fecha», por lo que «este es un estudio importante que puede tener un gran impacto en nuestra capacidad para controlar esta infección», aseguró.

Mene Pangalos, vicepresidente ejecutivo de investigación y desarrollo de biofarmacéuticos de AstraZeneca, señaló por su parte que «AZD7442 tiene el potencial de ser una importante medicina preventiva y terapéutica contra el Covid-19, centrándose en los pacientes más vulnerables. Este trabajo complementa nuestro programa de desarrollo de vacunas».

Si funciona, el tratamiento podría administrarse en caso de emergencia a pacientes hospitalizados, residentes de hogares de ancianos y estudiantes universitarios para ayudar a reducir la propagación del virus. A las personas que viven con alguien que ha contraído el virus se les podría inyectar el medicamento para evitar que se infecten, incluso si no se han vacunado. Hasta el momento, diez personas han sido inyectadas, de un total de 1.125 personas que recibirán el tratamiento.