Que es la Insuficiencia cardíaca congestiva

La insuficiencia cardíaca es un trastorno en el cual el corazón es incapaz de satisfacer las demandas del organismo, lo que conduce a una reducción del flujo sanguíneo, retroceso (congestión) de la sangre en las venas y los pulmones y/o otras alteraciones que pueden debilitar o endurecer todavía más el corazón.

La insuficiencia cardíaca se produce cuando la acción de contracción o de relajación del corazón es inadecuada, por lo general porque el músculo cardíaco está débil, rígido o ambas cosas.

Muchos trastornos que afectan al corazón causan insuficiencia cardíaca.

En un primer momento la mayoría de las personas no tienen síntomas; la dificultad respiratoria (disnea) y el cansancio se desarrollan gradualmente a lo largo de días o de meses.

El líquido puede acumularse en los pulmones, el abdomen o las piernas.

Los médicos suelen sospechar una insuficiencia cardíaca basándose en los síntomas, pero las pruebas, como la ecocardiografía (ecografía del corazón) se suelen realizar para evaluar la funcionalidad del corazón.

El tratamiento va dirigido al trastorno causante de la insuficiencia cardíaca, introduciendo cambios en el estilo de vida y tratando la insuficiencia cardíaca con fármacos, con cirugía u otras intervenciones.

La insuficiencia cardíaca se da en personas de cualquier edad, incluso en niños pequeños (especialmente en los que nacen con alguna anomalía cardíaca). Sin embargo, es mucho más frecuente entre las personas mayores, porque tienen una mayor probabilidad de contraer enfermedades que predisponen a la insuficiencia cardíaca (como la arteriopatía coronaria, que lesiona el músculo cardíaco) o trastornos de las válvulas cardíacas. Los cambios que se producen en el corazón a causa de la edad tienden a hacer que este bombee de forma menos eficaz.

En Estados Unidos hay unos 6,5 millones de personas con insuficiencia cardíaca y se producen alrededor de 960 000 nuevos casos anuales. A nivel mundial, se estima que el número de personas afectadas asciende a 26 millones. Probablemente este trastorno será cada vez más frecuente porque en la actualidad se vive durante más tiempo y porque, en algunos países, ciertos factores que aumentan el riesgo de cardiopatía (como la obesidad, la diabetes, el tabaquismo y la hipertensión arterial) afectan a un mayor número de personas.

El término insuficiencia cardíaca no significa paro cardíaco. En realidad, significa que el corazón no puede desempeñar el trabajo que se le exige para bombear la cantidad suficiente de sangre a todo el organismo (su carga de trabajo). Sin embargo, esta definición está de alguna manera simplificada. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad compleja y ninguna definición sencilla puede abarcar sus diversas causas, aspectos, formas y consecuencias.

La función del corazón es bombear la sangre. Una bomba extrae líquidos de un lugar y los introduce en otro. Con el corazón,

El lado derecho del corazón bombea la sangre de las venas hacia los pulmones.

El lado izquierdo del corazón bombea la sangre desde los pulmones hacia el resto del cuerpo a través de las arterias

La sangre sale del corazón cuando el músculo cardíaco se contrae (este movimiento se llama sístole) y llega al corazón cuando el músculo cardíaco se relaja (diástole). La insuficiencia cardíaca se produce cuando la acción de contracción o de relajación del corazón es inadecuada, por lo general porque el músculo cardíaco está débil, rígido o ambas cosas. Como resultado, la sangre no fluye en cantidades adecuadas. La sangre también se puede acumular en los tejidos causando congestión. Ese es el motivo por el cual algunas veces la insuficiencia cardíaca recibe el nombre de insuficiencia cardíaca congestiva.

La acumulación de sangre que entra en el lado izquierdo del corazón produce congestión en los pulmones y dificultad respiratoria. La acumulación de sangre que entra en el lado derecho del corazón produce congestión y acumulación de líquido en otras partes del organismo, como en las piernas y el hígado. Por lo general, la insuficiencia cardíaca afecta en cierto grado a ambos lados del corazón. Sin embargo, un lado puede resultar afectado por la enfermedad más que el otro. En estos casos, la insuficiencia cardíaca puede describirse como insuficiencia cardíaca derecha o insuficiencia cardíaca izquierda.

En la insuficiencia cardíaca, el corazón no puede bombear la cantidad de sangre requerida para satisfacer las necesidades de oxígeno y nutrientes que tiene el organismo, y que son suministrados por la sangre. Como consecuencia, los músculos de los brazos y de las piernas se cansan con mayor rapidez y los riñones no pueden funcionar con normalidad. Los riñones filtran los líquidos y productos de desecho de la sangre hacia la orina, pero, cuando el corazón no puede bombear suficientemente, los riñones funcionan de forma inadecuada, y por tanto no pueden eliminar el exceso de líquido de la sangre. Como consecuencia, aumenta la cantidad de líquido en el torrente sanguíneo y se incrementa la carga de trabajo del corazón, por lo que se establece un círculo vicioso. La insuficiencia cardíaca, como resultado, empeora.

Tipos de insuficiencia cardíaca

Los tipos de insuficiencia cardíaca se clasifican según la fracción de eyección (FE), que es el porcentaje de sangre bombeada por el corazón en cada latido, por lo que representa una medida de lo bien que bombea el corazón. Un ventrículo izquierdo normal expulsa cerca del 55 al 60% de la sangre que está en su interior.

En la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida (ICFEr, denominada a veces insuficiencia cardíaca sistólica):

El corazón se contrae menos enérgicamente y expulsa un menor porcentaje de la sangre que le llega. En consecuencia, permanece una mayor cantidad de sangre en el corazón. El resultado es que la sangre se acumula en los pulmones, en las venas o en ambos a la vez.

En la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (ICFEp, denominada a veces insuficiencia cardíaca diastólica):

El corazón está rígido y no se relaja normalmente después de la contracción, lo cual afecta a su capacidad para llenarse de sangre. El corazón se contrae normalmente, por lo que puede bombear una proporción normal de sangre hacia fuera de los ventrículos, pero la cantidad total bombeada con cada contracción puede ser menor. Algunas veces un corazón rígido compensa su llenado insuficiente con el bombeo de una cantidad de sangre mayor de la que bombea normalmente. Sin embargo, como sucede en la insuficiencia cardíaca, la sangre que vuelve al corazón acaba acumulándose en los pulmones y en las venas.

La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de rango medio (HFmrEF, por sus siglas en inglés) es un concepto más nuevo que incluye a las personas cuya fracción de eyección se encuentra en algún punto entre la fracción de eyección preservada y la reducida.