Quién es Chloe Zhao, la segunda directora en recibir un Globo de Oro en 78 años

Chloe Zhao ha terminado la noche de los Globos de Oro batiendo récords. En unas horas, se ha convertido en la primera mujer asiática en conseguir el premio a Mejor director, Nomadland es el primer drama dirigido por una mujer en ganar Mejor película y es la segunda mujer en 78 años en hacerse con la estatuilla a Mejor director.

Al mismo tiempo, según recoge Variety, con 34 premios a la dirección, 13 al guión y 9 a la edición, es la persona más galardonada en una única temporada de premios de la era contemporánea, superando a Alexander Payne que tenía el récord hasta ahora con Entre copas. Puede que venga rompiendo esquemas, pero el éxito de Zhao no ha pillado a nadie desprevenido. Su trayectoria es brillante.

Nacida en Beijing en 1982, la directora se mudó a Los Ángeles tras terminar el instituto y, después de graduarse en Ciencias Políticas, por la Universidad Mount Holyoke, estudió producción en Tisch School of the Arts de Nueva York. Desde entonces, no ha parado de llamar la atención.

Con su primer largometraje, Songs my Brother Taught Me, se posicionó como una gran realizadora y una contadora de historias con mucha sensibilidad. Pero fue The Rider, un western de 2017 muy aclamado por la crítica, cuando se empezó a hablar ampliamente sobre ella. Su mérito como directora es mayor si tenemos en cuenta que el reparto de esta cinta se compone de las personas del rancho donde se produjo el rodaje y no tenían ninguna experiencia en la actuación. Aún así, Zhao consiguió un drama imprescindible sobre un joven cowboy que busca un nuevo propósito en la vida después de haber sufrido una grave lesión en una competición.

Con Nomadland, su tercera película, ya se ha posicionado entre las grandes figuras a tener en cuenta en la industria. Frances McDormand es la protagonista de este filme que captura de una manera poética la realidad de los olvidados en el contexto de la Gran Depresión. Basada en el libro Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century, de Jessica Bruder, cuenta cómo una mujer que lo perdió todo en la crisis se embarca en un viaje a través del Oeste Americano a bordo de su caravana. En España tendremos que esperar al 26 de marzo para poder verla en pantalla grande.

Y REVOLUCIONÓ MARVEL

Su buen hacer en la realización no ha pasado desapercibido a ojos de los grandes de la industria. Zhao ha sido la elegida para dirigir Eternals, la cinta de la Fase 4 sobre una raza inmortal que dio forma al origen de las civilizaciones. En su reparto se encuentran Salma Hayek, Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani y Kit Harington, entre otros, y la información que llega del set no hace más que abrir el apetito.

Hayek ya declaró en una entrevista a Variety que la película tiene “un ADN totalmente diferente del resto de películas de Marvel”.

El Universo Cinematográfico de Marvel está a punto de sufrir una gran transformación. Por un lado, tenemos Spider-Man 3 -ahora conocida como Spider-Man: No Way Home- que todo apunta a que introducirá el Multiverso, sin que esto haya sido confirmado todavía. Por otro, tenemos a Kevin Feige y los suyos apostando por grandes cineastas que aportarán una visión totalmente diferente al cine de superhéroes.

Chloe Zhao viene revolucionando la industria y en los próximos años vamos a verla muy a menudo.