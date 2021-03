Roger Federer regresa: el primer rival del suizo será Dan Evans o Jérémy Chardy en el Qatar Open

Tuvieron que pasar 400 días para volver a ver a Roger Federer en un campo de tenis. El suizo participará en el Torneo de Doha, competencia que inicia este lunes 8 de marzo. Emocionado, la leyenda del deporte agradeció a las personas que permitieron su retorno.

“Hace un año que no viajo por un torneo. Les puedo decir que estoy muy impaciente. También es momento de agradecer a todos los que hicieron esto posible”, explicó Federer en un vídeo que compartió en su cuenta de Twitter.

Su último partido lo disputó el 30 de enero de 2020, perdió contra Novak Djokovic en las semifinales del Australian Open. Después de este duelo, Federer se sometió a dos artroscopias en la rodilla derecha.

Es la primera vez que Federer estuvo parado por tanto tiempo. El suizo explicó que por el momento no piensa en el retiro y a pesar de todo, siempre estuvo trabajando para regresar a la pista de tenis.

“Lo importante es que no sufro y que no estoy lesionado. Estoy muy contento de estar de vuelta para jugar un torneo, no pensaba que fuera a tomar tanto tiempo”, indicó en rueda de prensa.

Su primer rival en el Torneo de Doha



Roger Federer tendrá su primera prueba en el Torneo de Doha ante el ganador entre Dan Evans (Número 28) y Jérémy Chardy (número 64). El suizo, poseedor de 20 títulos Grand Slam, quiere conquistar el campeonato.