SAGA MUSICA …SU HISTORIA COMIENZA !

¡ESTE 2021 SE VIENE CON ALGO NOVEDOSO Y MUSICALMENTE MUY REFRESCANTE!
SAGA MÚSICA GRUPO MUSICAL JUVENIL NOS TRAE MÚSICA HECHA PARA BAILAR, PARA VIVIR LA FARRA,
¡LO QUE HACE FALTA!
5 CHICOS TALENTOSOS FORMAN EL GRUPO, CUYOS INTEGRANTES FUERON SELECCIONADOS POR EL RECONOCIDO ARTISTA OMAR MONTALVO JR, SU MANAGER
SAGA MÚSICA HA VENIDO PREPARÁNDOSE POR MÁS DE UN AÑO, Y AHORA SALEN AL MERCADO PARA CONQUISTAR MUSICALMENTE AL PÚBLICO. SEBASTIAN, WENDY, GUILLERMO CASCARUDO Y BRUNO CONFORMAN SAGA MÚSICA, EL NUEVO GRUPO GUAYAQUILEÑO QUE YA INICIÓ SU GIRA PROMOCIONAL EN EL PAÍS.
ESTOS CHICOS EN EL ESCENARIO INTERPRETAN REGGAETON, MERENGUE, BALADAS, ROCK LATINO Y OTROS GÉNEROS MUSICALES DE LOS AÑOS 90, CON EL SELLO DE UN ESTILO INNOVADOR.
¿QUIERES FARRA? ¿QUIERES FIESTA? ENTONCES, AQUÍ LLEGA PARA TI, ¡EL NUEVO GRUPO SAGA MÚSICA QUE HARÁ DE TU EVENTO, UN ÉXITO DONDE NADIE PARARÁ DE BAILAR!
SAGA MÚSICA COMIENZA A HACER SU PROPIA HISTORIA EN EL MUNDO ARTÍSTICO DEL ECUADOR Y MUY PRONTO EMPEZARÁ A RECORRER TODO EL PAIS. ESTAMOS LISTOS PARA OCUPAR EN LA MÚSICA, UN LUGAR IMPORTANTE Y CON NUESTRA MARCA, SAGA MÚSICA, ¡PONDREMOS A GOZAR Y BAILAR A TODOS!
¡SAGA MÚSICA… AQUÍ COMIENZA LA HISTORIA!