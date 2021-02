Sarodj Bertin nos presenta su nuevo sencillo “UNA NOCHE” junto a Kiko el Crazy

En el 2019 SARODJ debutó como cantante con su primer sencillo “No me dejes sola” Ft. Mozart la Para. Está canción colocó a la artista en el foco de atención en varios países de Latinoamérica.

Con su segundo tema “Bla Bla Bla”, SARODJ inició una extensa gira de promoción a nivel internacional que le abrió las puertas en varios países y se hizo viral en plataformas digitales como TikTok. Su tercera carta de presentación fue el sencillo “Mi Guerrera”, una balada dedicada a su madre, y que ha tocado el corazón de muchos en estos tiempos tan difíciles para la humanidad.

Luego la artista nos presentó “Como Me Muevo”, una canción con mucho sabor y extremadamente contagiosa que logró colarse en el gusto del público, especialmente en República Dominicana y Ecuador.

Este 2021 SARODJ lo inicia con nueva música. El pasado viernes 19 de febrero se dio el estreno oficial del sencillo “Una Noche”, un reggaetón romántico, extremadamente contagioso y lleno de colores que cuenta con la colaboración de Kiko El Crazy bajo la producción de Nayo.

El video de “Una Noche” fue filmado en la República Dominicana y contó con la dirección de Freddy Graph. Este video se estrena el próximo 23 de febrero y estará disponible en el canal de YouTube de SARODJ.

Con “Una Noche” la artista demuestra nuevamente su versatilidad como interprete “Me siento feliz y agradecida por el apoyo y el cariño que día a día recibo de mis fanáticos. Ver que lo que hago con amor llega a sus corazones es una gran bendición.

Gracias a Kiko El Crazy por compartir su talento. Este tema es un regalo en el mes de los enamorados para todos mis fans”. SARODJ.

Acerca de SARODJ:

Sarodj Bertín, nacida en Puerto Príncipe, Haití (hija de Jean Bertín y Mireille Durocher Bertín) es una de las figuras más reconocidas de su país natal Haití. La cantante, actriz, abogada, filántropa y ex reina de belleza (Miss Universo Haití 2010), radica entre República Dominicana y LA es una se las artistas más proliferas de

este último año, quien ha hecho importantes colaboraciones en la música, y se ha caracterizado por traer su cultura y esencia a cada una de sus canciones.

Sarodj ha dedicado su tiempo y esfuerzo para colaborar con organizaciones filantrópicas tal como “La Alianza Internacional para la Recuperación de Haití (AIRH)”,

“Manitas en las Calles” y “Catwalk for Charity”, entre otras. Como resultado de su altruismo y su trabajo filantrópico, fue reconocida con un premio especial en los “African Oscars” (NAFCA) en el 2013, y el “Humanitarian Award” en el “Motion Picture Association of Haiti” (MPAH) en el 2013. Sarodj también recibió el premio “Mujer del año” en el 2010 en los “Latin Awards” en la ciudad de Nueva York, y fue reconocida por USA Today en el año 2020 como una de las mujeres más poderosas que utilizan su indluencia para impactar de forma positiva a su comunidad. En el 2011 ella fundó “Sarodj For A Purpose” su fundación, con el objetivo principal de trabajar con la educación y los niños huérfanos de su país, Haití.

En el 2010, Sarodj protagonizó su primera película “The Voodoo’s List” descubriendo una nueva pasión por el arte y la actuación; desde entonces ha protagonizado películas como “Jhon Wynn’s Mirror Mirror”, “Super Papa”, “One night in Vegas” y “The Heartbreakers Revenge” entre otras. En el 2014, Sarodj fue contratada en sus primeros programas televisivos: “Telenoticias” y “Aquí se habla español”, en la República Dominicana.

Luego siguió con programas de temporada como “Blanca Morena”, “Beach Slap” y “Slope Slap” grabados en los Estados Unidos.

Además, Sarodj se destaca como productora: “Resilient Hearts” documental sobre el devastador terremoto ocurrido en Haití en el 2010, “Lalo’s House” cortometraje ganador de un “Academy Award” en el 2018 y su más reciente trabajo junto a Jean Gabriel Guerra, la película “A tiro limpio” filmada recientemente en República Dominicana.