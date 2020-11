‘The Batman’: Jayme Lawson confirma que su personaje no aparece en los cómics

The Batman, la nueva película del Caballero Oscuro protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves, cuenta con unos cuantos personajes sacados de los cómics del vigilante de DC. Pero también con una nueva incorporación que no forma parte de las historietas del Hombre Murciélago. Así lo ha confirmado la actriz Jayme Lawson, quien interpreta a Bella Réal.

El papel de la actriz es un misterio. Tan solo se sabe que es una “candidata a la alcaldía” y, en una entrevista con THR, Lawson ha constatado que los fans de Bruce Wayne pueden ir olvidándose de encontrarla en los cómics. “No forma parte de la historia de Batman”, afirma la intérprete.

Pese a que no ha podido dar más detalles sobre su personaje, ha comentado cómo ha sido estar rodeada durante la producción de los actores que forman parte del reparto del filme. “Creo que encaja con mi personaje. Tiene que fingir hasta que lo consigue. Está enfrentándose a los perros grandes. Y no hay mucha diferencia a lo que ocurría cuando aparecía en el set”, explica. “Estoy rodeada de muchos talentos geniales y tengo que fingirlo. Estaba tan nerviosa como se podía estar, pero no podía dejar que lo supieran. Así que tengo que hacer lo que tengo que hacer”, concluye.

The Batman cuenta en su reparto con Zoë Kravitz como Selina Kyle/Catwoman, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright como James Gordon, Colin Farrell como Oswald Cobblepot/El Pingüino, John Turturro como Carmine Falcone y Paul Dano como Edward Nashton/Enigma. Se espera que el filme llegue a las salas de cine de Estados Unidos el 4 de marzo de 2022. Sobre estas líneas, no te pierdas el tráiler.