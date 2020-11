Tini Stoessel cumple su sueño de cantar con Alejandro Sanz

Con ‘Un beso en Madrid’ la artista argentina Tini Stoessel cumple su sueño de cantar con el español Alejandro Sanz.

“Es uno de los artistas que yo más admiro desde que soy muy chiquita y para mí, sé que suena un poco cliché, pero es un un sueño hecho realidad, así que gracias Alejandro por esta oportunidad. Amo esta canción con todo mi corazón, es realmente muy especial y más especial aún compartirla con vos, así que te agradezco muchísimo, perdón esta emoción…”, dijo muy emocionada Tini, en video publicado en Instagram.

Sanz a través de un comentario respondió a la joven cantante. “Pero que grande y que bonita eres Tini, me has emocionado con la pureza de tu corazón, me siento halagado y premiado por la oportunidad de compartir contigo algo tan único y tan puro, tan auténtico. La verdad de dos voces que estaban destinadas a cruzarse en algún momento del camino. Tus lágrimas salen al rescate de mis ojos también. Te quiero amiga mía. Y gracias por remover los pilares de mis convencimientos musicales”, dijo Sanz.

Una historia de amor perdida en la capital española se expone en el videoclip, que ya tiene más de 2 millones de visualizaciones en YouTube.

En el audiovisual se puede ver “a una pareja de examantes mientras se reúnen para pasar un día en la ciudad con sus amigos”. “Las escenas etéreas y emotivas, que caracterizan al reconocido director Nuno Gomes, incluyen recuerdos románticos de la pareja dando vida a la historia en la pantalla”, según un comunicado.