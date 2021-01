Trump promete una «transición ordenada» tras el asalto al Capitolio

El presidente insiste sin embargo en que sigue «en total desacuerdo» con el resultado de la elección.

El aún presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió este jueves a regañadientes a facilitar un traspaso de poderes «ordenado» a su sucesor en la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden, cuya victoria certificó este jueves el Congreso en una sesión conjunta de las dos cámaras.

Trump, sin embargo, no se refiere al violento asalto al Capitolio por parte de sus seguidores, que obligó a interrumpir precisamente la sesión en que se validaban los resultados del 3 de noviembre. En cambio, insiste en su rechazo al recuento de votos y apunta que seguirá con su «lucha para hacer América Grande Otra Vez», el lema con el que llegó a la presidencia hace cuatro años. Tal vez un aviso de que piensa tratar de regresar a la Casa Blanca en las elecciones de 2024.

Trump se pronunció en un comunicado hecho público por su portavoz ( sus cuentas de Twitter y Facebook han sido bloqueadas), pocos minutos después de que la victoria electoral de Biden fuera certificada por el Congreso: «Aunque estoy en total desacuerdo con el resultado de la elección, y los hechos lo confirman, no obstante habrá una transición ordenada el 20 de enero».

“Even though I totally disagree with the outcome of the election, and the facts bear me out, nevertheless there will be an orderly transition on January 20th. I have always said we would continue our…

— Dan Scavino🇺🇸 (@DanScavino) January 7, 2021

«Yo siempre he dicho que nosotros seguiríamos nuestra lucha por asegurar que solo se cuentan votos legales -continúa Trump en su declaración-. Mientras esto significa el fin del mejor primer mandato en la historia presidencial, es solo el comienzo de nuestra lucha para Hacer América Grande Otra Vez».

El día anterior, mientras los miembros de las dos cámaras se preparaban para validar el resultado del 3 de noviembre, Trump había asegurado ante miles de seguidores que «jamás» se rendiría ni concedería la victoria de Biden.