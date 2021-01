Tyson confirma que volverá a pelear

El boxeador está motivado tras su regreso en noviembre y “a corto plazo” decidirá otro rival para una nueva exhibición. No descarta a Evander Holyfield.

Después de su combate con resultado nulo, Mike Tyson ha mostrado su imagen más optimista. El legendario púgil estadounidense acabó en buen estado su regreso a los cuadriláteros ante Roy Jones Jr. en una exhibición de la que se ha llevado una bolsa de 10 millones de dólares. Ahora quiere volver a subirse al ring, tal y como explicó en una entrevista al terminar el combate. Parece que estas exhibiciones son el principio de una larga saga.

Tyson se mostró muy motivado con el micrófono cuando el periodista le preguntó por sus sensaciones. “Esto es mejor que luchar por campeonatos. Doy por bueno un empate porque entretuve y el público está feliz con eso. Espero llegar más lejos, por supuesto que lo haremos más veces, y Roy también puede estar en una futura cartelera”, explicó el veterano campeón de los pesos pesados que donará esa bolsa para varias causas sociales.

“Ahora somos humanitarios. Podemos hacer algo bueno por el mundo. Tenemos que hacer esto de nuevo”, aludió un Tyson que deja abierta la posibilidad a nuevos combates, aunque en ningún momento se habló de volver al circuito profesional. Estaba tan motivado que explicó que quería más tiempo en los asaltos: “Yo quería 3 minutos pero está bien porque los 2 minutos parecieron 3”, sentenció el que fuera el campeón de los pesos pesados más joven de la historia.

“Why nobody care about my ass?!”

Mike Tyson just wants people to worry about him! #TysonJonesJr pic.twitter.com/xgrRwQBtw5

— Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) November 29, 2020

Tyson mostró una buena forma física que le permitió aguantar la exhibición en perfectas condiciones. Llevaba más de 15 años sin subirse a un cuadrilátero y tuvo hasta tiempo de bromear con el periodista cuando le preguntaba a Jones por su estado tras el combate: “¿Nadie se va a preocupar de mi culo?”. ‘Iron Mike’ promete dar mucha más guerra y, seguramente, a lo largo del 2021 volvamos a ver esas fotografías del estadounidense de 54 años golpeando a un rival.