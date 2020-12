Un estudio clínico catalán descartó a la hidroxicloroquina para el tratamiento del COVID- 19

Un trabajo liderado por los epidemiólogos españoles Oriol Mitjà y Bonaventura Clotet, que parte de la utilización de la hidroxicloroquina en personas sanas que hayan tenido un contacto estrecho con un caso positivo de COVID-19, evaluó su efectividad ante una posible infección. Finalizada la investigación y publicada en The New England Journal of Medicine, no registraron evidencias al momento de enfermarse entre los que ingirieron la medicación y los que no.

Sobre 2.300 personas convocadas, el estudio se realizó en dos grupos. Uno de ellos fue tratado con el antiviral, mientras que el otro no. Los resultados no fueron los esperados ya que los porcentajes de la cantidad de infectados no variaban entre quienes fueron medicados con el antipalúdico. En diálogo con Infobae, el virólogo y especialista en efermedades infecciosas Oriol Mitjà señala que por el momento, mientras continúan los proyectos para lograr la aprobación de la vacuna y su posterior alcance mundial, la prudencia y la distancia siguen siendo las medidas más eficaces.